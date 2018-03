Cantor Dominguinhos segue internado no Recife

SÃO PAULO - O estado de saúde do sanfoneiro, cantor e compositor pernambucano Dominguinhos, de 71 anos, é estável, mas o artista segue internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Santa Joana, no Recife.

De acordo com boletim médico emitido na manhã desta segunda-feira, 24, véspera de Natal, Dominguinhos se mantém em cuidados intensivos, tratando uma infecção respiratória e arritmia cardíaca. Ele está sedado e em assistência médica ventilatória mecânica. A arritmia, segundo o boletim, está sendo controlada com medicação e ajuda de um marca-passo temporário.

"A infecção vem respondendo bem ao tratamento instituído e a previsão é de manutenção da conduta nos próximos dias", informa o documento assinado pelo médico Odin Barbosa da Silva, coordenador do Centro de Terapia Intensiva.

José Domingos de Moraes, seu nome completo, está internado no CTI do Hospital Santa Joana desde o dia 17 de dezembro. Em 2011, o sanfoneiro teve diagnosticado um câncer de pulmão, posteriormente tratado. O artista foi uma das atrações das comemorações do centenário de Luiz Gonzaga que aconteceram na cidade de Exu, no sertão pernambucano, em meados deste mês.