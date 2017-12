Cantor Doherty pede desculpas por caso mais recente com heroína O roqueiro britânico Pete Doherty pediu desculpas nesta quarta-feira por ter usado heroína na semana passada, após ter prometido que lutaria contra o vício, e disse que deve voltar a se internar em uma clínica de reabilitação. O cantor líder do Babyshambles, que sempre aparece na mídia britânica por seu relacionamento conturbado com a modelo Kate Moss e por casos de drogas, disse a uma revista de música na semana passada que estava livre da heroína. Mas no dia seguinte ele foi filmado usando heroína e as imagens foram publicadas pelo jornal Sun. "Doherty gostaria de se desculpar com a equipe médica, os fãs e todos que o apoiaram em sua luta contra o vício de heroína", disse a gravadora do cantor, a EMI, em comunicado. "Seu processo de reabilitação é motivo de tanto orgulho para ele, que Peter e aqueles mais próximos a ele achavam que ele estava próximo de vencer sua batalha pessoal contra as drogas." "Entretanto, infelizmente Peter teve uma queda na semana passada e agora deve voltar a uma clínica de reabilitação para que possa continuar as tentativas de se livrar da heroína." Doherty, de 28 anos, ganhou muitos aplausos por sua exibição com os Babyshambles no MTV Europe Music Awards, em Munique, na semana passada, e disse à Reuters em seguida que "agora está tudo diferente". (Por Mike Collett-White)