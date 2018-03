Cantor de soul norte-americano Bobby Womack diz que tem sinais de demência

"O médico disse, 'você está com sinais de Alzheimer'", disse Womack, de 68 anos, à emissora de música Radio 6 da BBC britânica. "Ele disse que ainda não estava ruim, mas que ia piorar."

Ele acrescentou: "Como é que eu não consigo lembrar as canções que escrevi? Isso é frustrante."

O membro do Rock and Roll Hall of Fame de 2009, cujos sucessos incluem "Woman's Gotta Have It" e "If You Think You're Lonely Now", sofreu vários problemas de saúde no ano passado.

Em março, foi revelado que ele tinha sido diagnosticado com câncer de colón, que foi mais tarde tratado, e ele também foi submetido a um "procedimento cardíaco menor".

Outros problemas recentes de saúde incluíram câncer na próstata, pneumonia e colapsos pulmonares.

(Reportagem de Eric Kelsey)