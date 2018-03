Cantor de R&B Chris Brown domina American Music Awards

O cantor de R&B Chris Brown dominou os American Music Awards no domingo, 23, conquistando três prêmios, entre eles o de Artista do Ano. O cantor de 19 anos superou Alicia Keys, que recebera o maior número de indicações - cinco -, mas levou para casa duas estatuetas. Alicia tinha sido vista como favorita para o troféu de Artista do Ano, o último da noite. Chris Brown recebe Artista do Ano. Foto:AP Alicia recebe prêmio por 'As I Am'. Foto: AP Chris Brown reagiu com espanto evidente quando seu nome foi anunciado. Ele disse que teria dado o prêmio à banda de rock britânica Coldplay, que foi indicada para quatro prêmios mas saiu de mãos vazias. O cantor também foi premiado como Artista Masculino Favorito nas categorias soul/R&B e pop/rock. Sua namorada, Rihanna, venceu nas categorias femininas correspondentes. Os prêmios de Alicia Keys foram para seu disco líder das paradas, As I Am, laureado álbum favorito nas categorias soul/R&B e pop/rock. Outros ganhadores múltiplos incluem o rapper Kanye West, que nunca hesita em expressar seu desagrado quando é preterido em premiações. Ele recebeu os dois primeiros troféus American Music Award de sua vida, mas disse que daria um deles ao também indicado Lil Wayne. "Se agora fosse o ano passado, este teria sido meu prêmio", disse ele, falando do troféu de Artista Masculino Favorito na categoria rap/hip-hop. "Este ano o prêmio deve ser de Wayne. Vamos ver o que acontece no próximo ano." Antes disso, Kanye West recebeu a estatueta de Melhor Álbum de rap/hip-hop, por Graduation. Ele convocou músicos de todos os gêneros para se incentivarem uns aos outros e evocarem o espírito de artistas como Beatles, Jimi Hendrix e Led Zeppelin. No caso dele, declarou: "Quero ser Elvis!" West durante sua apresentação na cerimônia. Foto: Reuters Mas o apresentador Jimmy Kimmel respondeu um pouco mais tarde: "Elvis morreu sentado na privada com meio donut de geléia na boca, então você talvez queira reconsiderar seu desejo." Pelo segundo ano consecutivo, os vencedores foram determinados por uma votação online. Antigamente eles eram escolhidos por uma votação com 20 mil compradores de música, mas os produtores decidiram tornar o evento mais amplo, na esteira da queda na audiência. A iniciativa parece ter funcionado; a cerimônia do ano passado atraiu 11,8 milhões de telespectadores, contra 10,9 milhões no ano anterior. A cerimônia teve participações de artistas de várias gerações, desde Miley Cyrus, que completou 16 anos no domingo, até a ex-vocalista dos Eurythmics Annie Lennox. A roqueira escocesa recebeu um prêmio pelo conjunto de seu trabalho e disse: "Nunca imaginei estar em cima do palco aos 53 anos de idade." Show de Miley Cyrus American Music Awards. Foto: Reuters