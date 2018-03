Cantor de One Direction é preso em aeroporto

Louis Tomlinson, cantor da "boy band" One Direction, foi preso depois de se envolver em um "conflito físico" com um fotógrafo no Aeroporto Internacional de Los Angeles, de acordo com registros policiais e relatos da mídia, neste sábado.

O incidente ocorreu pouco antes da meia-noite, na sexta-feira, quando paparazzis cercaram Tomlinson, perto da esteira de bagagens do aeroporto, onde ele havia desembarcado com a namorada, depois de um voo de Las Vegas, publicou a revista People. Um dos fotógrafos caiu no chão e alegou ter se machucado, disse a revista, citando o registro policial.

O cantor de 25 anos foi colocado sob "prisão cidadã", segundo o site do Xerife do Condado de Los Angeles.

Tomlinson é um dos quatro membros da banda pop, também conhecida como 1D, conhecida pela sua imagem íntegra harmonias polidas que apelam à audiência adolescente. Suas principais músicas incluem "What Makes You Beautiful", "Live While We'Re Young" e "Story of My Life".

Para o advogado Marting Singer, que representou o cantor, Tomlinson não teve culpa no incidente.

"O paparazzi provocou e causou a confusão que ocorreu com Louis", disse, em um comunicado para o jornal britânico The Telegraph.