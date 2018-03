Cantor De Burgh fará show no Irã em novembro, diz TV iraniana O cantor Chris de Burgh fará um concerto em Teerã com uma banda iraniana no final de novembro, informou um canal de notícias via satélite iraniano em seu Web site. Será o primeiro concerto desse tipo em quase 30 anos. De Burgh, que tem uma base leal de fãs no Irã, visitou o país pela primeira vez em maio e disse que espera que as autoridades o autorizem a se apresentar. O cantor nascido na Irlanda vai se apresentar com a banda iraniana Arian. "O show está previsto para a última semana de novembro no estádio fechado Azadi, em Teerã, que tem capacidade para 12 mil pessoas", disse Majid Roqani, diretor de relações públicas da Companhia Cultural e Artística Taraneh Sharqi. Suas palavras foram reproduzidas no web site do Press TV, o canal noticioso via satélite estatal iraniano de língua inglesa. Será a primeira vez desde a revolução de 1979 que uma banda pop iraniana tocará com um cantor ocidental na República Islâmica. As canções pop ocidentais com letras são proibidas pelas autoridades iranianas, embora a rádio estatal às vezes toque versões instrumentais. As bandas pop iranianas dizem que suas letras e músicas são censuradas antes de poderem ser vendidas legalmente no país. Versões pirateadas dos álbuns ou canções ocidentais mais recentes, tocados por grupos iranianos underground, podem ser obtidas no mercado negro. A banda Arian e De Burgh gravaram uma canção intitulada "A Light for Eternity". Ela foi tocada no centro cultural em que De Burgh deu uma coletiva de imprensa na capital iraniana em maio.