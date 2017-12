Cantor Cristiano Araújo morre após sofrer acidente de carro

Atualizado às 10h20

GOIÂNIA - O cantor sertanejo Cristiano Araújo, que estava em estado grave após um acidente de carro que causou a morte da namorada dele, Alana Morais, morreu na manhã desta quarta-feira, 24. Outras duas pessoas estavam no carro, o empresário do cantor, e o motorista, identificados como Víctor Leonardo e Ronaldo Miranda Ribeiro. Os dois estariam estáveis.

O acidente ocorreu na BR 153, entre o trevo de acesso a Morrinhos e um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), próximo de Goiatuba, a caminho de Goiânia. Araújo e a equipe retornavam de uma festa junina em Itumbiara, no Sul de Goiás. A Range Rover onde viajavam ficou totalmente destruída.

Levantamentos preliminares da Polícia Rodoviária Federal indicam que a namorada do cantor viajava no banco traseiro e não usava cinto de segurança. O carro capotou várias vezes e o corpo dela foi lançado para fora do veículo, parando cerca de cinco metros de distância. A PRF fez imagens mostrando que um dos pneus estourou durante o acidente.

O carro tem apenas dois meses de uso, os pneus estavam em ótimas condições e uma das hipóteses é de que o veículo estava em alta velocidade " e o motorista tenha dormido ao volante", informou o inspetor da PRF Newton Moraes. Ele destacou que o local do acidente é uma pista duplicada em excelente estado.

Na estrada, as vítimas foram socorridas inicialmente por amigos que também retornavam do show em Itumbiara. Nas redes sociais, várias mensagens lamentam a morte da namorada do cantor pedem orações aos feridos.