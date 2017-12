Cantor Cristiano Araújo morre após acidente de carro em Goiás

GOIÂNIA - O Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) confirmou na manhã desta quarta-feira, 24, a morte do cantor sertanejo Cristiano Araújo, de 29 anos. Ele não resistiu aos ferimentos sofridos durante um grave acidente nesta madrugada quando retornava de um show durante uma festa junina na cidade de Itumbiara, no Sul de Goiás, onde se apresentou. A namorada do cantor, Allana Coelho Pinto de Moraes, de 19 anos, foi projetada para fora do carro em que viajavam e morreu na hora. Tudo indica que eles não usavam cinto de segurança.

Em nota, a assessoria de imprensa do Hugo informou que ele chegou morto na unidade, com várias fraturas pelo corpo. O óbito foi constatado às 8h27. A causa precisa da morte será apurada pelo Instituto Médico Legal.

Informações extraoficiais indicam que o cantor sofreu várias paradas cardíacas ainda na ambulância do Corpo de Bombeiros que prestou socorro às vítimas. Outras duas pessoas estavam no carro, o empresário do cantor, Víctor Leonardo, e o segurança Ronaldo Miranda Ribeiro, que dirigia o veículo. Os dois sofreram ferimentos leves.

No perfil de Araújo por uma rede social a assessoria do cantor informou que o acidente ocorreu por volta de 3h00, e que ele tinha sido sedado e encaminhado inicialmente ao Hospital Municipal de Morrinhos, o mais próximo do local do capotamento.

O corpo de Alana foi lançado cerca de cinco metros distante de onde o carro foi parar após capotar várias vezes. Com apenas dois meses de uso, a Range Rover ficou completamente destruída.

O acidente ocorreu na BR 153, entre o trevo de acesso a Morrinhos e um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), próximo de Goiatuba, a caminho de Goiânia. Araújo e a equipe retornavam de uma festa junina em Itumbiara, no Sul de Goiás, onde o cantor se apresentou.

Uma das hipóteses é de que o veículo estava em alta velocidade "e o motorista tenha dormido ao volante", informou o inspetor da PRF Newton Moraes. Ele destacou que o local do acidente é uma pista duplicada em excelente estado.

De família ligada à música sertaneja, o cantor goiano Cristiano Araújo começou a cantar ainda criança. Ele tocava violão desde os seis anos de idade e se apresentava em festivais e shows sertanejos.

Chegou a formar dupla com outros durante a adolescência, mas assumiu a carreira solo após os 21 anos. Se destacou como compositor e se consagrou nacionalmente a partir de 2010 com sucessos, shows e DVDs que atraíram milhões de fãs por conta de rits como as canções Efeitos (2011), Mente pra Mim (2012), Maus Bocados (2012) e É com ela que eu estou, que estourou em 2014.