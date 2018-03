Cantor britânico Robbie Williams será pai, diz site

Williams, de 38 anos, disse que o nascimento é esperado para o final do ano.

"Nós vimos as ultrassonografias e choramos...olhamos para bebês em comerciais e ficamos com os olhos cheios de lágrimas...o berçário já está planejado", ele escreveu em seu blog oficial, acrescentando que ele mal podia esperar para "ser papai".

De acordo com os tabloides britânicos, Williams, que subiu à fama com a boy band Take That, casou-se com a atriz Ayda Field em Beverly Hills em 2010.

Após sair do Take That, ele empreendeu uma carreira solo de sucesso e assinou um dos maiores contratos musicais do mundo com a EMI em 2002.

Em outubro, ele anunciou que estava trocando de gravadora para gravar seu próximo álbum de estúdio com a Universal Music.

O cantor, mais conhecido pelas canções de sucesso "Angels" e "Let Me Entertain You", é o artista que mais ganhou Brit Awards, o maior prêmio da música britânica.

(Reportagem de Mike Collett-White)