Cantor britânico Morrissey completa 50 anos de vida

O cantor britânico Steven Morrissey comemora nesta sexta-feira, 22, 50 anos. Morrissey ficou famoso por ter sido o vocalista da banda de rock The Smiths nos anos 80. Apesar de ainda em atividade e atualmente em turnê, sofre com problemas de saúde não revelados e, por conta disso, tem adiado várias de suas apresentações, como em Londres, quando cancelou shows por recomendações médicas.

Suas primeiras apresentações na turnê nos EUA, em fevereiro, também não ocorreram por um suposto problema nas cordas vocais. Morrissey, entretanto, se recuperou e arrancou elogios da crítica em outros shows em território americano.

Mais tarde, os organizadores tiveram que cancelar outras duas apresentações antes de sua turnê na Europa, onde milhares de seguidores ficaram com ingresso na mão e sem show no Royal Albert Hall, em Londres, horas antes de Morrisey subir ao palco.

O último álbum de Morrissey, "Years of Refusal", lançado no início do ano, foi o nono de sua carreira solo, iniciada em 1988, após o fim dos Smiths. O disco contou com Jerry Finn, produtor com quem já havia trabalhado em outros dois álbuns e que morreu no ano passado, e com a participação da vocalista do Pretenders, Chrissie Hynde, na música "Shame is The Name".

Com os Smiths, Morrissey ficou apenas 5 anos, exatamente o período que a banda esteve em atividade, de 1982 a 1987. Apesar do pouco tempo de vida, o grupo lançou quatro discos e várias coletâneas. Um dos fundadores da banda, o cantor foi quem escolheu o nome do grupo. Segundo Morrissey, o nome simples refletia a música que produziam, contrastando com os outros artistas do rock inglês da década de 80.