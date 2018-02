Cantor britânico Ed Sheeran leva compacto aos EUA

Sheeran, de 21 anos, criou "+" em um mês, depois do estouro do single "The A-Team" nas listas de downloads do Reino Unido, no começo de 2011. A faixa chegou ao terceiro lugar na parada de compactos.

O álbum, lançado em setembro, estreou em primeiro lugar no Reino Unido e recebeu os cobiçados prêmios de artista revelação e melhor artista masculino na edição de 2012 do Brit Awards, equivalente local do prêmio Grammy.

"The A-Team" chega às lojas dos EUA em 12 de junho, pegando carona no sucesso de "boy bands" britânicas como One Direction e The Wanted.

"Não vim para ser o antídoto (a essas bandas)", disse Sheeran, que mistura pop, rap e batidas urbanas. "Vim para ser eu mesmo, e tomara que as pessoas gostem. Acho ótimo que artistas britânicos em geral, não só 'boy bands' e não só Adele (...), estejam obtendo reconhecimento (nos Estados Unidos) da América."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Por Piya Sinha-Roy)