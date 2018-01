Cantor Bell Marques anuncia saída do Chiclete com Banana

Foi por um vídeo no site You Tube (www.youtube.com/watch?v=SLc9Xq4rW8w) que o cantor Bell Marques, de 61 anos, anunciou sua saída da banda Chiclete com Banana, a que mais atrai fãs ao carnaval de Salvador. Eles estavam juntos há 31 anos, 27 álbuns e dois DVDs à frente do grupo. A despedida de Marques será, de acordo com ele, na próxima folia baiana. “Até lá, cumprirei todos os compromissos com a banda”, garante.

Marques não revela a causa da separação, mas diz que seguirá a carreira de cantor. “Ninguém se separa de uma relação de 30 anos por aquele ou por esse motivo, mas por desgaste, conflitos e divergências de opiniões envolvendo ambas as partes”, diz Marques, no vídeo. “Essa minha decisão não representa um caminho novo, representa um novo jeito de caminhar. Seguirei, depois do carnaval, cantando sozinho.”

Rumores sobre a saída do cantor do grupo rondavam a banda há alguns anos. Depois do carnaval deste ano, os boatos se intensificaram – os principais davam conta de atritos entre Bell e seu irmão Wadinho, também músico e sócio na banda, e de brigas entre suas mulheres. “É bom refletirmos, porque em todas as separações existem várias versões e precisamos respeitar todas elas pra não sermos injustos com ninguém”, declarou Marques.