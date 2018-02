Cantor Andy Williams, intérprete de 'Moon River', morre aos 84 anos

O cantor Andy Williams, conhecido por interpretar a música Moon River, morreu aos 84 anos. Seu agente, Paul Shefrin, disse nesta quarta-feira, 26, que o artista faleceu na noite de ontem, em sua casa nos EUA, depois de uma batalha de um ano contra um câncer na bexiga.

Em novembro do ano passado, ele revelou que havia sido diagnosticado com a doença, mas planejava continuar se apresentando.

Andy Williams começou a cantar com seus irmãos na infância. Seu estilo fácil e suave voz levaram o ex-presidente americano Ronald Reagan a chamá-lo de "tesouro nacional".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar de sua versão de Moon River tê-lo tornado mundialmente famoso, também lançou muitos outros sucessos, como Butterfly e Can't Get Used to Losing You.

Com informações da AP.