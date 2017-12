O eterno Beatle Paul McCartney faz 73 anos e é homenageado por amigos nas redes

O ex-Beatle Paul McCartney, ou melhor, o eterno Beatle James Paul McCartney completa 73 anos nesta quinta, 18.

Cantor, compositor, baixista, guitarrista, pianista e ativista dos direitos dos animais, sir Paul nasceu em Liverpool, assim como os outros integrantes dos Beatles, George Harrison, Ringo Starr e John Lennon, com quem formou uma das mais bem-sucedidas parcerias da história da música.

Aos 11 anos, Paul conheceu George Harrison, aos 15, John Lennon, e, aos 18, Ringo Starr. Juntos, produziram as canções de rock mais populares de todos os tempos. Love Me Do, I Want to Hold Your Hand, Not a Second Time, Help, I Saw Her Standing There, She Loves You, A Hard Day's Night, All You Need Is Love, Yesterday, Back in the USSR, Get Back, Twist and Shout, Can't Buy Me Love, são alguns dos muitos sucessos do Fab4, que se separou em 1970.

Na sequência, cada um seguiu carreira solo. E Paul formou The Wings, banda que se separou em 1981 e com a qual criou hits como My Love, Live and Let Die, para o filme de James Bond, Live and Let Die, música indicada para o Oscar, e Band On The Run, entre outras.

Com mais de 100 milhões de discos vendidos e uma dezena de prêmios Grammy em uma carreira de cinco décadas, James Paul McCartney se apresentou várias vezes no Brasil, a última, em novembro de 2014, na sua sétima visita ao País, quando totalizou 20 shows por aqui.