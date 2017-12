Cantando Bowie, Seu Jorge ganha destaque mundial O disco de Seu Jorge com releituras em português das músicas de David Bowie ficou num surpreendente segundo lugar na parada de fim de ano do Top World Albums, da Billboard. No álbum The Life Aquatic Studio Sessions, Seu Jorge escolheu 14 hits de Bowie, que foram apresentados por ele no filme A Vida Aquática, com Steve Zissou. O disco, lançado pela Disney, só perde para Celtic Woman, que lidera a parada dos Top World Albums pelo segundo ano seguido. Seu Jorge já havia atuado em Cidade de Deus. Embora o cantor tenha tradição no samba, o conjunto de releituras das canções de Bowie é seu maior sucesso até hoje. The Life Aquatic Studio Sessions passou três semanas em segundo lugar nas paradas semanais de world music, antes de terminar o ano no segundo lugar. Um outro hit das paradas de world music foi o tango eletrônico do Gotan Project. Lunático, primeiro álbum do grupo desde 2001, passou quatro semanas em segundo lugar e terminou o ano na quarta colocação. O sucesso de Celtic Woman, do grupo de mesmo nome, foi alimentado também pelas apresentações do conjunto na emissora de TV PBS, e o novo álbum, A Christmas Celebration, já liderou a parada semanal de world music.