Cansei de Ser Sexy vai tocar no Coachella 2011

Já está confirmado. A música nacional vai mais uma vez marcar presença no Coachella, um dos mais importantes festivais de música dos Estados Unidos. EMICIDA,CSS,The Twelves e DJ Marky outros destaques brasileiros na edição 2011 do evento, em abril.

Os meninos do Strokes também estarão por lá. Eles vão apresentar as canções do seu novíssimo disco (Angels), previsto para sair no dia 22 de março. O Kings of Leon deve tocar as novidades de seu Come Around Sundown, lançado em 2010.

Outros destaques são Kanye West, Arcade Fire, Chemical Brothers, Duran Duran e PJ Harvey.

O Coachella acontece de 15 a 17 de abril em Indio, na Califórnia. Mais de 150 bandas vão se revezar em três palcos simutâneos e tocar ao longo de todo o dia. O pacote para os três dias custa U$271 (cerca de R$450) e pode ser comprado no site do evento.