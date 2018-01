Cannibal Corpse, um único show da banda de death metal

Eleito por sites especializados como uma das 10 melhores bandas de death metal em atividade, o Cannibal Corpse retorna ao país. A banda liderada pelo vocalista George ‘Corpsegrinder’ Fisher gerou polêmica quando surgiu, em 1988, por causa de suas letras - e de seu visual - aterrorizantes. O Cannibal Corpse foi banido em diversos países, como Austrália e Alemanha.

Nesta sexta, 19, esses rapazes assustadores têm 11 discos no currículo, incluindo ‘Evisceration Plague’ (2009), que estará no repertório do show de domingo (21). O grupo americano, idolatrado por ‘headbangers’ (fãs que chacoalham a cabeça) do mundo inteiro, também tem um lado, assim... pop. Jogue o nome da banda no YouTube e se divirta com a atuação dos cabeludos no filme ‘Ace Ventura’, com Jim Carrey, de 1994.

Santana Hall. Av. Cruzeiro do Sul, 2.737, Santana, 2221- 0855. Dom. (21), 18h. R$ 80. www.santanahall.com.br.