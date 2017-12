Canja de Chico leva mulheres, e homens, ao delírio Chico Buarque fez uma prévia dos shows da turnê "Carioca" na noite de quinta-feira no Auditório Ibirapuera, num evento fechado promovido pela operadora de telefonia celular Tim. Diante de uma platéia lotada, Chico mesclou no repertório músicas novas com antigos sucessos, no melhor estilo banquinho, violão e banda. Numa apresentação minimalista e enxuta, ele cantou desde clássicos como "Bye-Bye Brasil" até canções da nova safra como "Ode aos Ratos". No final, levantou o público que foi à frente do palco embalado por sambas da estirpe de "Quem te Viu, Quem te Vê". Sem o menor constrangimento, ombro a ombro com as fãs de carteirinha do sessentão dos eternos olhos verdes, alguns homens foram ao delírio aos gritos de "lindo, lindo". A turnê oficial de "Carioca" começa na próxima quinta-feira, dia 30, no Tom Brasil-Nações Unidas, Rua Bragança Paulista, 1.281, telefone 2163-2000.