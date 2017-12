Canções e personagens de Bob Dylan vão inspirar série da Amazon

A Amazon prepara uma série inspirada nos temas e nos personagens das canções de Bob Dylan, informou nesta quinta-feira o site da revista "Variety". A série, que ainda está em fase inicial de desenvolvimento, deve levar o título de "Time Out of Mind", o nome do álbum de Dylan publicado em 1997.

Além disso, o diretor e roteirista do projeto deve ser o australiano Josh Wakely, que obteve os direitos das canções de Dylan para poder usá-las na televisão.

Está previsto, além disso, que a Amazon realize esta série através de um acordo com a "Lionsgate TV".

Embora ainda não tenham sido revelados muitos detalhes concretos da possível série, a "Variety" afirmou que o plano é que dois personagens ou histórias surgidos do catálogos de composições de Dylan cruzem seus caminhos de alguma maneira.

Para Josh Wakely não seria sua primeira experiência na hora de unir música e televisão, já que também está envolvido na série "Beat Bugs", uma produção infantil baseada nas canções dos Beatles que estreará na plataforma de conteúdos digitais Netflix.

Além da aclamada série "Mozart in the Jungle", centrada nas aventuras de uma orquestra clássica e que conta com o ator mexicano Gael García Bernal como protagonista, a Amazon tem outros projetos musicais no horizonte, como a criação de uma série inspirada na trajetória do grupo de rock psicodélico Grateful Dead.