Cancelamento de show surpresa de Kanye West frustra milhares de fãs em Nova York

Uma apresentação do rapper Kanye West foi cancelada no início desta segunda-feira, deixando milhares de fãs do lado de fora da casa de shows de Manhattan, na cidade de Nova York, onde o show surpresa deveria acontecer.

West deu indiretas sobre o concerto quando fez uma aparição não agendada em outro show patrocinado por uma rádio no domingo, noticiou a revista Billboard.

Os fãs compareceram aos milhares, e alguns disseram em sites de mídias sociais, como o Twitter, que mais de 2 mil pessoas tomaram as ruas dos arredores da casa Webster Hall, no bairro de East Village, em meros 15 minutos.

O próprio West publicou a mensagem "Show às 2h INGRESSOS ESGOTADOS" cerca de uma hora antes, mas a casa anunciou em sua conta no Twitter que "não haverá show de madrugada".

O artista fez uma breve aparição do lado de fora antes de ir embora, e seu veículo foi seguido por dezenas de fãs. Uma apresentação de West que deveria ter acontecido no domingo à tarde em Randall's Island, também em Nova York, foi cancelada devido ao mau tempo.

(Por Chris Michaud)