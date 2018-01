Cancelados shows do Echo & The Bunnymen Após algumas negociações, foram definitivamente cancelados os shows da banda Echo & the Bunnymen no sábado, em Belo Horizonte (Chevrolet Hall) e no domingo, em São Paulo (Credicard Hall). O grupo, que está na Turquia, não providenciou a tempo os vistos. A CIE Brasil, promotora do espetáculo, informou que todos que já adquiriram tickets para os shows devem procurar as bilheterias da casa para receberem seu dinheiro de volta. A CIE tenta agendar um novo espetáculo da banda para o segundo semestre, mas não é certo. Conterrâneos dos Beatles, Echo and the Bunnymen fez seu primeiro show em 15 de novembro de 1978 em Liverpool, sua terra natal, na casa noturna Eric?s, na Mattew Street, abrindo para a banda Teardrop Explodes. Em 5 de maio de 1979, mesma data do aniversário do cantor Ian McCulloch, lançaram seu primeiro single, The Pictures on My Wall/Read it in Books, pelo selo independente Zoo Discos. Liderada por McCulloch e o guitarrista Will Sergeant (além do carismático Les Pattinson), o grupo logo tornou-se uma referência do pop rock dos anos seguintes, lançando discos excelentes (como Crocodiles). Em uma carreira de quase 30 anos, influenciaram grupos como Coldplay, Travis, Pavement, Stereophonics e Radiohead. Eles estavam a caminho da América do Sul para lançar seu 9.º álbum, Siberia, gravado no Parr Street Studios in Liverpool, com produção do mesmo Hugh Jones que fez o seu aclamado disco de 1981, Heaven Up Here. Tocaram no Brasil (Belo Horizonte e São Paulo) e também em Buenos Aires, na Argentina.