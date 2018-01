Cancelado show de um dos 'Wailers', o outro está cofirmado

Foi cancelado o show do grupo The Original Wailers, com alguns ex-integrantes da lendária banda The Wailers que acompanhou nos anos 1970 o não menos lendário ídolo jamaicano Bob Marley. A banda com o guitarrista jamaicano Donald Hanson Marvin Kerr Richards Jr., e o guitarrista norte-americano Al Anderson tocaria nesta quarta, na Via Funchal, mas segundo os organizadores, o show foi adiado por 'problemas técnicos' sem nova data e com promessa de divulgação de detalhes para a devolução dos ingressos ainda nesta terça, 26.

Os fãs do gênero que teriam duas formações dos Wailers em uma semana na cidade, ficarão apenas com o show da banda Aston Barrett e seus Wailers & Alpha Blondy que toca no Credicard Hall no domingo, às 22 horas. O grupo é encabeçado pelo idiossincrático baixista jamaicano Aston "Familyman" Barrett, remanescente daquela formação.

Leia trecho da entrevista que Aston Barrett concedeu por e-mail ao Estado.

Há uma história a respeito de seu apelido, Familyman. Muita gente diz que é porque o sr. tem cerca de 50 filhos. Isso é verdade? Quantos filhos tem atualmente?

Familyman é o nome que me deram porque eu sou tudo na banda, de líder a diretor musical, de baixista a arranjador. Tenho 42 filhos.

O sr. sempre disse que a família Marley, especialmente a viúva Rita Marley, lhe deve dinheiro. O sr. tem reclamado o pagamento desse dinheiro nos últimos 26 anos, especialmente quantias derivadas de royalties, propaganda e shows. O sr. pode avaliar quanto dinheiro isso dá?

Dinheiro não é o motivo pelo qual eu continuo a fazer isso. Você deve ouvir a performance da banda e ouvir a mensagem, isso não envolve dinheiro.

Tenho uma curiosidade especial: qual é sua opinião sobre os filhos de Bob Marley? Quero dizer, como músicos? Julian Marley, Ziggy Marley, Stephen, Ky-Mani?

Eles são todos grandes de seu próprio jeito, cada um deles tem um pedaço do pai.

No ano que vem, será comemorado o aniversário da morte de Bob Marley, 30 anos. Eu proponho ao sr. um exercício: qual seria o lugar que Bob ocuparia na cena musical dos dias de hoje?

Bob foi, ainda é e sempre será uma lenda. Sua música é atemporal porque ele fala sobre amor, igualdade, e conclama você a lutar pelos seus direitos. As canções são sobre coração e alma e o oxigênio do povo - essa é a mensagem da cultura roots e a realidade. O reggae a música que os Wailers tocam é um presente do poder de Deus. Nossa música fala sobre muitas coisas, politicamente, emocionalmente, espiritualmente, que são universais. Música é o futuro e seus escritores e cantores e canções são instrumentos da verdade e devem nos conduzir ao nosso futuro.

Como o sr. conheceu Bob Marley?

A música nos aproximou. No começo dos anos 1970, Bob estava vivendo com sua mãe e seu pai aqui, nos Estados Unidos. Depois de um tempo, ele voltou à Jamaica porque queria ficar pronto e voltar de novo à música. Eu estava lançando meu primeiro disco quando ele... Ele estava tentando reunir todos seus músicos favoritos para vibrarem com ele, e eu fui chamado. Ouviu alguma coisa da minha produção e daquilo que fiz e perguntou: "Quem tocou essa música?", e disseram para ele: "O Homem que Chamam de Familyman." Ele mandou alguém à minha procura e eu vim e ele perguntou: "É você que chamam de Familyman?" Eu disse: "Yeah." Ele continuou: "É você mesmo que toca todos aqueles sons no baixo? Então você deve ser o cara certo." E assim foi.

The Wailers & Alpha Blondy. Credicard Hall(6.938 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, tel. 2846-6000. Dom., 20 h. R$ 80/R$ 250