Cancelado show da banda Take 6 no Credicard Hall O show do grupo Take 6, previsto para hoje no Credicard Hall, foi cancelado. Segundo a empresa organizadora da turnê, a devolução dos ingressos será feita a partir de segunda-feira no local onde foi efetuada a compra - os consumidores devem apresentar documento de identidade, o ingresso e, se for o caso, o cartão de crédito e o comprovante de venda. Quem comprou ingressos pelo telefone ou pela internet deve entrar em contato com a organização do evento pelo tel. (0--11) 6846-6200. Não foram divulgados os motivos do cancelamento ou informações sobre possíveis novas datas para a apresentação.