Canção inédita de Michael Jackson é lançada em site do cantor

Uma nova canção de Michael Jackson foi lançada nesta segunda-feira no site do cantor. Intitulada This Is It, em alusão à série de shows em Londres que encerraria a carreira de Jackson, a canção foi disponibilizada à 1h (horário de Brasília), com poucos detalhes.

Não foi informado quando a faixa foi escrita e gravada, nem quem trabalhou nela. Além disso, irmãos de Jackson fazem backing vocals, mas não se sabe se a participação foi gravada antes ou depois da morte do astro pop, em junho. O astro vinha trabalhando com artistas como Akon e Will.i.am nos meses anteriores ao seu falecimento.

Um porta-voz do site oficial de Michael Jackson afirmou que a canção será distribuída entre rádios e outros veículos de mídia nesta segunda-feira, e será a única faixa original de um CD duplo a ser lançado no dia 26 de outubro.

Acredita-se que esta é a primeira de uma série de novas canções de Jackson que a família do cantor deve lançar para levantar recursos e saldar as dívidas do astro.

Segundo o repórter da BBC em Los Angeles, Peter Bowes, outra fonte de recursos será um filme, também intitulado This Is It, feito a partir da gravação de ensaios para os concertos em Londres. A filmagem deve chegar aos cinemas no dia 28 deste mês.

O repórter disse ter recebido informações de que o dinheiro proveniente da canção, do filme e de publicidade será suficiente para amortizar as dívidas de Jackson. O restante iria para a mãe de Jackson e seus três filhos. A gravadora de Jackson declinou pedidos iniciais de mais detalhes a respeito desses trabalhos.

