Canção de Bruno Mars está na trilha sonora de 'Amanhecer'

It Will Rain, de Bruno Mars, será a primeira canção da trilha sonora da Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1, revelou o estúdio do filme, o Summit Entertainment, na quinta-feira, 22.

Embora a canção ainda não tenha sido divulgada, Mars é conhecido por sua fusão de pop, R&B, reggae e influências do soul. Fãs do cantor e da franquia Crepúsculo terão que esperar até 27 de setembro para escutar a canção.

A arte da capa mostra a silhueta de um homem com o cabelo em topete, a marca registrada de Mars, sentado em uma cadeira segurando um guarda-chuva, contra um fundo colorido e manchado, tendo o título da música rabiscado em negro.

O anúncio foi feito depois de uma série de sucessos este ano para o cantor/compositor Mars, que lhe rendeu premiação noGrammy, e singles de seu álbum solo de estreia Doo-Wops and Hooligans no topo das paradas nos Estados Unidos e no exterior.

A canção It Will Rain estará disponível mundialmente no iTunes em 27 de setembro, e na Grã-Bretanha em 31 de outubro.

A trilha sonora completa de Amanhecer - Parte 1 estará disponível no iTunes em 8 de novembro.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)