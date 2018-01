Canção da antiga banda de Tony Blair chega às paradas Uma paródia da banda Ugly Rumours, liderada nos anos 70 pelo atual primeiro-ministro britânico, Tony Blair, chegou ao 21.º lugar nas paradas de sucessos britânicas com sua canção pacifista War (What Is It Good For?). Ugly Rumours é o nome do grupo de rock que Blair fundou quando era estudante de Direito da Universidade de Oxford, e no qual o futuro líder britânico cantava e tocava violão. Promovido pela ONG Stop The War, organizadora da manifestação que reuniu dois milhões de pessoas em Londres, antes do começo da Guerra do Iraque, em 2003, o "single" vem acompanhado de um vídeo que foi visto por milhares de pessoas no YouTube, segundo o jornal britânico The Evening Standard. O vídeo é uma versão da canção de Edwin Starr, dos anos 70, e conta com a participação da cunhada do primeiro-ministro, Lauren Booth, e do deputado britânico George Galloway, ambos ativistas de esquerda. Eles interpretam dois policiais que prendem um imitador de Blair. A canção estará à venda oficialmente a partir de 19 de março, data do quarto aniversário da invasão do Iraque, mas já é um sucesso graças a sua pré-venda pela internet e por telefone. O preço do "single" é de £1,5 (cerca de R$ 6,6) e o lucro das vendas será destinado à organização pacifista.