Canal Multishow exibe documentário sobre Lady Gaga

O canal da TV paga Multishow exibe nesta segunda-feira, 3, o documentário Taking the World one Sequin at a Time, sobre o fenômeno pop Lady Gaga.

Inédito na TV brasileira, o programa vai ao ar às 21h30 e mostra os bastidores da ascensão meteórica à fama da cantora que já vendeu milhões de discos. Fala da infância em Nova York, quando ainda era conhecida por Stefani Joanne Angelina Germanotta, e de todo o esforço para chegar ao topo.

Novo álbum. Lady Gaga anunciou no réveillon, em seu perfil no Twitter, a data de lançamento do álbum, Born This Way. O disco deve chegar às lojas em 23 de maio.

A cantora revelou, também, que o primeiro single do álbum, que dá nome ao disco e trará versos em seis idiomas (inclusive português), será lançado em 13 de fevereiro, data da cerimônia de entrega do Grammy. Gaga está indicada em seis categorias da premiação, incluindo a de álbum do ano, por The Fame Monster.