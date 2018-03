Campos do Jordão recebe festival de música 'ultra pop'

Uma espécie de antítese do Festival de Inverno de Campos do Jordão estreia em meio à sua temporada anual. Contrapondo os concertos e workshops de música erudita, o empresário Luiz Calainho, com patrocínio do Banco Original, anuncia a abertura de um festival de música e atrações pop que estreia nesta sexta, dia 8, para seguir até o final do mês, dia 31. Aproveitando a temporada de inverno, e a cheia da cidade, shows de apelo ultrapop, teatro, palestras e espetáculo de comédia devem fazer ruídos a mais do que o de costume.

O Campos do Jordão Convention Center, em Capivari, vai sediar o evento batizado Arena Banco Original para receber o que tem sido considerado como a maior plataforma de entretenimento realizada na cidade.

A abertura de hoje será feita pela banda Jota Quest, às 23h. O grupo é líder de downloads pagos no Brasil, com mais de três milhões de músicas baixadas, e está em turnê pelo país para o lançamento de seu mais recente álbum, Pancadélico.

No sábado, duas atrações extra shows devem atrair um bom público. Às 11h, o baterista e pesquisador Charles Gavin vai falar de música brasileira em uma palestra ilustrada por vídeos e áudios. Gavin trabalha atualmente na conclusão da segunda edição do projeto Brasil Adentro – Música de Pernambuco e termina o projeto Marcos Valle & Stacey Kent, Live at Birdland, uma gravação do show em Nova York, em dezembro de 2014.

O espetáculo Elis – A Musical, que agradou público e crítica em longa temporada pelo País desde 2014, será encenada às 20h. Com texto de Nelson Motta e Patrícia Andrade, e direção de Dennis Carvalho, a montagem passa pelos sucessos de Elis Regina ao mesmo tempo em que traça sua dramática e vitoriosa trajetória. Até o dia 31, ainda passam pelo festival Paralamas do Sucesso, Nando Reis, Frejat, Preta Gil, Baile do Abrava (com Tiago Abravanel) e stand up comedy (Fernando Caruso e Paulo Serra).