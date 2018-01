Campanha turística celebra templos do rock britânico Quase 200 locais associados à história do rock e do pop ingleses estão sendo celebrados por uma nova campanha turística. O slogan da campanha é "England Rocks!", expressão que brinca com o duplo significado da palavra rock - o tipo de música e também o verbo agitar, ou balançar. Ela destaca locais onde músicos importantes nasceram ou que costumavam freqüentar, casas de show e lugares que inspiraram canções famosas. Alguns pontos incluídos são o Cavern Club, em Liverpool, onde os Beatles tocaram no início de sua carreira, e a rua londrina que aparece na capa do disco (What´s The Story) Morning Glory? do grupo Oasis. O lugar onde o roqueiro Marc Bolan morreu em um acidente de automóvel também é marcado pela campanha. Assim como o posto de beira de estrada em Aust, no condado de Gloucestershire, onde o carro do guitarrista Richey Edwards, do grupo Manic Street Preachers, foi encontrado. Edwards nunca mais foi visto e a descoberta do carro levantou suspeitas de suicídio. Antigas casas dos Beatles, de Jimi Hendrix, Bob Marley, Syd Barrett (do grupo Pink Floyd) e de Robbie Williams também são atrações. Muitos dos locais celebrados pela campanha foram capas de disco. Em Londres, a usina de energia de Battersea (que está na capa do Animals do Pink Floyd) e a estação de metrô de Chalk Farm (que está na capa do álbum Absolute do Madness). Em Liverpool, o pub Empress, fotografado para a capa de Sentimental Journey, de Ringo Starr. Cerca de 130 das atrações foram incluídas no mapa England Rocks!, lançado como parte da campanha. Um website foi criado com informações sobre os pontos e dicas de viagem para os visitantes.