Campanha de levantamento de recursos online da Ópera de Nova York fracassa

O objetivo da Ópera da cidade de Nova York de levantar US$ 1 milhão a partir de um site de financiamento coletivo (Kickstarter.com) falhou, e a expectativa é que a companhia declare falência ainda esta semana.

A companhia anunciou em 12 de setembro que precisava de US$ 7 milhões até o fim de setembro, e que esperava levantar US$ 1 milhão deles a partir do crowdfunding. À época, o gerente e diretor artístico da companhia, George Steel afirmou ao New York Times que a Opera passa por sérios problemas financeiros

Um total de US$ 301.019 foi alcançado com a campanha, que teve 2108 doadores. Uma notícia no site nesta terça-feira dizia que as contribuições para o projeto foram canceladas pelos criadores da campanha.

A Ópera de Nova York, que iniciou os seus trabalhos em 1944, anunciou semana passada que pretendia declarar falência e cancelar o restante da temporada 2013-2014, a não ser que arrecadasse US$ 7 milhões até o dia 30 de setembro. Na última quinta-feira (26), a companhia afirmou que apenas US$1,5 milhão tinham sido levantados.