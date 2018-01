Camisa de Vênus erra ao noticiar morte de guitarrista

O guitarrista Karl Franz Hummel da banda Camisa de Vênus segue internado em estado grave. O anúncio foi dado por meio das redes sociais da banda. No entanto, mais cedo, os músicos teriam relatado a morte do colega. O post anterior foi deletado.

Na noite de ontem, 6, o vocalista Marcelo Nova também chegou a anunciou a morte do colega. A confusão aconteceu após um dos integrantes ter recebido a notícia do falecimento. "Ontem à noite, Robério Santana recebeu a notícia de que Karl Franz Hummel havia falecido, por meio de uma ligação do Sr. Jerry Marlon, amigo antigo e muito próximo de Karl. Contudo, hoje pela manhã tivemos a confirmação, através de sua mulher Viviane, de que, na verdade, Karl encontra-se internado em estado grave, respirando por aparelhos. Pedimos sinceras desculpas aos seus familiares e amigos."

Nesta quarta, 7, pela manhã a esposa do guitarrista postou na página de Hummel que ele seguia internado, mas em estado grave.