Cambistas vendem ingressos por R$ 2 mil para show dos Rolling Stones

Com ingressos esgotados para a segunda apresentação dos Rolling Stones no Morumbi, em São Paulo, na noite deste sábado, 27, alguns cambistas chegam a vender entradas para a pista premium por R$ 2 mil.

Na primeira abordagem feita pela reportagem do Estado, um ingresso para a pista comum foi oferecido por R$ 900. Após um giro pela parte externa do estádio, um ingresso para a pista premium foi oferecido por R$ 1.700. "É pegar ou largar, doutor", disse um dos homens. "Você não vai encontrar preço menor do que esse por aqui", complementou o segundo rapaz.

Veja galeria:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por volta das 18h30, um terceiro ingresso foi oferecido à reportagem. "R$ 2 mil, patrão", disse o cambista. A presença do policiamento não parece assustar os cambistas, que circulam livremente pelo Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi.

Os Rolling Stones sobem ao palco às 21h para fazer o segundo e último show da turnê Olé na capital paulista. Como aconteceu na última quarta-feira, 24, às 19h, os Titãs abrem a apresentação de Mick, Keith, Charlie e Ronnie.