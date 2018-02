Cambistas faturam alto com show de Roberto Carlos

O cantor Roberto Carlos abriu ontem uma temporada de 10 shows com ingressos esgotados no Espaço das Américas (Barra Funda, zona oeste de São Paulo) fazendo a festa dos cambistas, que vendiam ingressos por até R$ 1,2 mil nas imediações. Nas bilheterias, custavam entre R$ 150 e R$ 540 (para estudantes, de R$ 75 a R$ 270). Ainda assim, eram poucos os cambistas que possuíam de fato ingressos.

Em meio à euforia pelo sucesso de seu novo hit, Esse Cara Sou Eu, na trilha da novela Salve Jorge!, da Rede Globo, o público compareceu em peso à repaginada casa de espetáculos: mais de 3 mil pessoas estavam na plateia, incluindo o ator e cantor Tiago Abravanel, que provocou um pequeno tumulto de tietagem no meio do público, ao lado de sua mãe.

Roberto vestia terno azul escuro e camisa sem gola aberta no peito por dentro do paletó. Houve problemas de serviços na casa - os garçons nas mesas não conseguiam dar conta dos pedidos e houve reclamações. Os estacionamentos cobravam em média R$ 30. Havia policiamento ostensivo na região - devido aos crescentes casos de violência em São Paulo, as autoridades reforçaram a segurança em locais de grande concentração de público.

O show foi rigorosamente igual aos outros da atual turnê de Roberto Carlos, incluindo a história do cachorro Axaxá, que inspirou a música O Portão. Depois, ele emendou Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo e Além do Horizonte. O grande sucesso da noitada, no entanto, foi Esse Cara sou Eu, a canção inédita mais recente do artista. Roberto não mencionou em nenhum momento seu problema recente com a tentativa judicial de proibição de mais um livro de caráter biográfico sobre sua vida.