Calle 13 e Caetano estão entre indicados ao Grammy Latino

O Calle 13 foi citado nas categorias-chave de álbum do ano ("Los De Atrás Vienen Conmigo") e disco do ano ("No Hay Nadie Como Tu", com o Café Tacvba).

O álbum e a canção do ano também foram indicados para melhor álbum de música urbana e melhor canção alternativa. Além disso, o duo foi indicado na categoria vídeo de música curto ("La Perla," com Ruben Blades).

Caetano Veloso foi indicado para melhor álbum de cantor e compositor "Zii e Zie"), canção brasileira ("A Cor Amarela") e melhor vídeo de música longo ("E a Música De Tom Jobim").

Outros artistas com três indicações cada incluem o brasileiro Ivan Lins & The Metropole Orchestra; o músico e produtor José Lugo; o compositor Jorge Luis Piloto; a cantora brasileira Ivete Sangalo, o veterano salseiro porto-riquenho Gilberto Santa Rosa e o duo porto-riquenho de reggaeton Wisin y Yandel.

Os prêmios, que vão cobrir 49 categorias, serão entregues no Mandalay Bay Events Center, em Las Vegas, em 5 de novembro, e serão transmitidos nos EUA na emissora de língua espanhola Univision.

A cerimônia de 2008 aconteceu em Houston e atraiu 5,8 milhões de telespectadores na Univision, uma queda de 6 por cento em relação ao ano anterior.

Ivan Lins também vai concorrer a álbum do ano com "Regência: Vince Mendoza", ao lado do colombiano Andrés Cepeda por "Día Tras Día," do nicaraguense Luis Enrique por "Ciclos" e da argentina Mercedes Sosa por "Cantora 1".

Ivan Lins também foi indicado por melhor MPB (Música Popular Brasileira), e sua canção "Arlequim Desconhecido" concorre a disco do ano.

Além de Ivan Lins e do Calle 13, os outros candidatos a disco do ano são Luis Fonsi com Aleks Syntek, Noel Schajris e David Bisbal por "Aqui Estoy Yo", a José Lugo Orchestra com Gilberto Santa Rosa por "Si No Vas A Cocinar" e a cantora pop italiana Laura Pausini por "En Cambio No".