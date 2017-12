Calendário de shows será quente em 2014

O ano da Copa do Mundo já tem uma programação de shows internacionais de fôlego anunciados. Da nova edição do Lollapalooza (que vai alternar novidades como o folk boy Jake Bugg e grandes estrelas como Pixies e New Order) até boy bands como One Direction e estrelas teen como Demi Lovato, o calendário está quente.

O Estado garimpou entre os shows já confirmados (e também registrou rumores) o novo roteiro de shows de 2014, que inclui o retorno do Metallica e de Elton John e a volta de festivais como o Sónar. A organização da Copa ainda tem uma pequena fortuna para gastar em shows (especulam-se nomes como U2, Paul McCartney e Rolling Stones, mas nada disso está confirmado). Esse painel irá sendo atualizado conforme os shows do ano forem sendo anunciados.