Calendário de shows de 2012 começa recheado de atrações

O ritmo frenético de 2011 foi de tirar o fôlego. Shows internacionais a cada fim de semana. Festivais grandes como Rock in Rio, SWU e Planeta Terra tiveram destaque. A tendência é uma prova de que o Brasil entrou, de vez, no calendário das bandas gringas. Mas ainda há muito o que fazer. O primeiro semestre de 2012 já começa recheado, com opções para todos os gostos. O problema do ano passado, no entanto, se repete: o preço dos ingressos ainda está salgado. O maior festival deste início de ano, por exemplo, o Lollapalooza, em sua primeira edição por aqui, tem ingressos de R$ 300, para um dia, e R$ 500, válido para os dois dias.

As atrações, é claro, são de renome, como Foo Fighters e Arctic Monkeys, mas o preço gerou insatisfação. Roger Waters também traz o lendário show do disco The Wall, com bilhetes que chegam a R$ 900.

No âmbito nacional, a novidade é o retorno ao palco de Chico Buarque, após lançar o disco Chico, no ano passado, e do Los Hermanos, que prepara uma nova turnê brasileira. A data da apresentação de São Paulo de Marcelo Camelo, Rodrigo Amarante e sua turma, aliás, coincide no mesmo dia do show da islandesa Björk, no festival espanhol Sónar. Os fãs de boa música precisarão fazer algumas escolhas, e colocar a mão no bolso, porque o segundo semestre também promete.

POP

18/1 - James Blunt

Credicard Hall

A voz pode ser um pouco esganiçada, suas baladas, melosas e repetitivas (lembre-se de You’re Beautiful, seu maior hit), mas a capacidade desse inglês em compor sucessos é inegável: são 19 milhões de discos vendidos. Ingressos: R$ 80 a R$ 300.

21, 22 e 23/1 - Laura Pausini

Credicard Hall

Uma das mais populares vozes da Itália, a cantora volta ao Brasil - sua última passagem por aqui foi em 2009 -, em turnê do disco Inedito, lançado no fim do ano passado. Ingressos: R$ 70 a R$ 500.

5/2 - Selena Gomez

Via Funchal

A namoradinha do astro teen Justin Bieber até deu uma palhinha quando ele passou por aqui, mas agora é a vez de apresentar seu próprio show, com músicas meigas e que pegam de jeito o público adolescente. Ingressos: R$ 200 a R$ 360.

10/5 - Roxette

Credicard Hall

Os suecos estiveram em São Paulo em abril do ano passado, com seus hinos românticos. Agora, eles estão de volta, para mais uma noite especial para os casais apaixonados. Ingressos:

R$ 90 a R$ 320.

CLÁSSICOS

24/2 - Blue Öyster Cult

HSBC Brasil

Com 44 anos de estrada, a banda vem pela primeira vez ao País. O último disco de inéditas é de 2001. Mas não importa: o forte deles é a porrada sonora ao vivo. Ingressos: R$ 150 a R$ 280.

10/3 - The Sisters of Mercy

Via Funchal

Eles foram uma das primeira bandas independentes a fazer sucesso na Inglaterra, misturando rock, sons eletrônicos e industrial. Um patrimônio da música inglesa. Ingressos: R$ 160 a R$ 220.

1/4 e 3/4 - Roger Waters

Estádio do Morumbi.

O lendário baixista da lendária banda Pink Floyd tocando em show do lendário disco The Wall. O que dizer mais? Um clássico imperdível, ou quase. Afinal, é o ingresso para show mais caro do primeiro semestre. Há ingressos para duas disposições de público: de pé, no dia 1º, de R$ 200 a R$ 600; ou sentado, no dia 3, de R$ 200 a R$ 900.

14/4 - Sebastian Bach

Carioca Club

O ex-vocalista da banda Skid Row abriu o show do Guns’n’Roses em São Paulo, em 2009, e mostrou muito mais fôlego do que o rechonchudo Axl Rose. Agora, ele volta para um show só dele. Ingressos: R$ 100 a R$ 210.

12/5 - Buddy Guy

Via Funchal

Uma lenda da guitarra, o bluseiro chega aos 75 anos em plena atividade, colocando disco novo nas lojas. É o caso do álbum Living Proof, que será a base para essa apresentação em São Paulo. Ingressos: R$ 300 a R$ 280.

ELETRÔNICA

7/1 - David Guetta

Arena Anhembi

O Dj francês, nº 1 do mundo segundo a revista DJ Mag, traz sua house music cantada por figuras do R&B. Também tocam na noite os brasileiros Mario Fischetti, Viktor Mora e Naccari. Ingressos: R$ 120 a R$ 375.

24/1 - Fat Boy Slim

Transamerica Expo Center

Quase um cidadão brasileiro, tamanha sua frequência por aqui, o inglês faz nova turnê, revisitando seus sucessos. Ingressos: R$ 100 a R$ 350.

FESTIVAIS

24/1 - Summer Soul Festival

Arena Anhembi

O festival - que, no ano passado, trouxe Amy Winehouse - apresenta, na sua segunda edição, Dionne Bromfield, uma espécie de afilhada musical da cantora. Outro destaque é a banda Florence and The Machine, que não tem nada de soul, mas, sim, um art rock, com toques barrocos. Bruno Mars, Rox e Seu Jorge completam o line up. Ingressos: R$200 a R$ 480.

7 e 8/4 - Lollapalooza

Jockey Club

O megafestival tem sua primeira edição no Brasil com atrações de peso, como Foo Fighters, TV On The Radio, Joan Jett, Pavilhão 9, no primeiro dia. E, no domingo, com Arctic Monkeys, Jane’s Addiction, MGMT, Skrillex, Friendly Fires, Foster The People e Racionais MC’s. Ingressos: R$ 300 (um dia) e R$ 500 (os dois).

11 e 12/5 - Sónar

Parque Anhembi

O festival de música espanhol tem nova edição por aqui com uma atração que estará no Lollapalooza do Chile, mas não foi chamada para a versão brasileira: a islandesa Björk, com seu recém-lançado disco Biophilia. O duo eletrônico Justice e Blake, bem comentado nome do R&B britânico, também é destaque. Ingressos: R$ 200 (um dia) e R$350 (os dois).

NACIONAL

De 1º a 25 de março, de quinta a domingo - Chico Buarque

HSBC Brasil

O cantor e compositor lançou um disco de estúdio, Chico, no ano passado. Um trabalho que não é genial, mas o Chico é sempre o Chico. A turnê estreou em Belo Horizonte, no fim de 2011, e chegará a São Paulo em março. Ingressos: R$240 a R$320.

11/5 - Los Hermanos

Espaço das Américas

O quarteto carioca, dono de uns dos mais fanáticos fãs do Brasil, volta a se apresentar junto. A banda pode não ter mais a vibração de outros tempos, mas suas canções inteligentes marcaram a geração dos anos 2000. Ingressos começam a ser vendidos no dia 16 de janeiro.

INDIE

25/1 - The Rapture

Cine Joia

Liderados por Luke Jenner, eles trazem o show do dançante disco How Deep Is Your Love, além do O DJ Breakbot. Ingresso: R$ 160.

2/2 - Mayer Hawthorne

Cine Joia

O americano volta ao Brasil um ano depois, e dois discos lançados. Um incansável do novo soul americano. Ingresso: R$ 95.