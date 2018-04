Caixão de Michael Jackson será levado a funeral em ginásio

O caixão de Michael Jackson será levado ao Staples Center para uma cerimônia pública de despedida ao "Rei do Pop", informou nesta terça-feira o comandante da polícia de Los Angeles, William Bratton.

Centenas de milhões de fãs preparavam-se nesta terça, 7, para se despedirem do artista quase duas semanas depois da inesperada morte do "Reido Pop".

O corpo do artista será velado ao meio-dia desta terça-feira (hora de Brasília) em uma cerimônia restrita a familiares e amigos no cemitério Forest Lawn, em Hollywood Hills, nas proximidades de Los Angeles.

A seguir, ele será levado para a cerimônia pública de despedida no Staples Center, uma arena esportiva com capacidade para 20 mil pessoas em Los Angeles.

Mais de 1,5 milhão de pessoas cadastraram-se para concorrer a entradas gratuitas para o evento de hoje, que deve começar por volta das 14h.

Não há mais detalhes disponíveis sobre o memorial, mas os organizadores confirmaram ontem que o evento deverá contar com a participação de astros como Stevie Wonder, Mariah Carey e Jennifer Hudson.

A segurança na cidade será reforçada. O departamento de polícia de Los Angeles destacou um contingente adicional de 1.400 agentes. Diversos quarteirões em torno do Staples Center serão interditados, para evitar a aproximação de fãs sem ingressos para o memorial. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.