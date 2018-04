Caixa traz DVDs de shows do Rock and Roll Hall of Fame

Os destaques desses tributos são os formatos dos shows, que dão ênfase especial nos encontros de titãs no palco. Essas homenagens e encontros foram resgatados em DVDs e compilados na caixa da coleção "Rock And Roll Hall of Fame Live" (gravadora Coqueiro Verde; R$ 99,90).

São mais de 24 horas de rock'n'roll, blues, folk e soul, distribuídas sem uma ordem cronológica em nove DVDs. Ao todo, são 152 números musicais e 52 discursos de introdução, feitos pelos próprios artistas, além de 9 horas de cenas de bastidores dos concertos nos materiais extras.

Os registros datam do ano de 1986, quando artistas começaram a ser indicados para esse seleto clube, até a celebração do aniversário do Hall of Fame, em 2009. A Fundação Rock and Roll Hall of Fame foi criada em 1983, por Ahmet Ertegun, fundador da gravadora Atlantic, e Jann Wenner, fundador da revista Rolling Stone. No entanto, a primeira cerimônia só aconteceu mesmo três anos depois. Está sediada num prédio na cidade de Cleveland, em Ohio, onde funciona também um museu, aberto no dia 1º de setembro de 1995.

De maneira geral, os concertos do Hall of Fame sempre foram realizados no hotel Waldorf Astoria, em Nova York, que acabou virando cenário de muitas jam sessions memoráveis. Uma delas uniu, em 1988, Mick Jagger e Bruce Springsteen, que protagonizaram um dueto de gigantes na música (I Can't Get No) Satisfaction, sucesso do Rolling Stone. No ano seguinte, a banda ingressou no Hall of Fame e Jagger retornou ao palco do evento, daquela vez, ao lado do furacão Tina Turner. As informações são do Jornal da Tarde.