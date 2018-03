Caixa com cinco CDs traz o melhor de Vinicius de Moraes A celebração a Vinicius de Moraes prescinde de data ou motivo, como bem mostra a caixa com cinco CDs que a Seleções Reader?s Digest acaba de lançar, "Vinicius de Moraes & Amigos". É a sexta coletânea que a revista lança com artistas brasileiros (sétima, se contarmos a de Roberto Carlos, só para Portugal, Espanha e México), mas desta vez há gravações lendárias, raramente encontradas fora das mãos de colecionadores. Um exemplo: "A Felicidade" com Agostinho dos Santos. Outro, "Só Danço Samba", com Silvinha Telles. Mais um: "Água de Beber", em que o poetinha ensina à cantora Anna Lúcia (quem seria?) as minúcias da melodia de Tom Jobim. De brinde, um texto biográfico de Sérgio Augusto, que destrincha a obra do poeta. "Quem seleciona os artistas e o repertório é nosso público", conta o organizador da coletânea, Luiz Carlos Laureano que já lançou caixas de Milton Nascimento, Elis Regina, Fagner, Toquinho, Chico Buarque, todas com vendagens superiores a 30 mil exemplares. "Pesquisamos entre leitores da revista de que artistas eles queriam ter uma caixa. Como são sempre cinco discos, com 14 faixas, tem de ser alguém com obra consistente e ampla. Na montagem do repertório vamos atrás da gravação original ou das raras." No caso de Vinicius, a dificuldade foi se ater às 70 músicas - por isso a divisão por temas ficou meio frouxa. O disco das grandes interpretações tem Tom Jobim em "Garota de Ipanema", na gravação do show que ele fez no CCBB do Rio em 1990 para lembrar os dez anos sem o poeta, Maysa cantando "Se Todos Fossem Iguais a Você", Zé Renato em "Serenata do Adeus", Chico Buarque em "Gente Humilde", Emílio Santiago em "Olha Maria" e a já citada "A Felicidade" são fundamentais em qualquer discoteca. Já "Chega de Saudade" com Elizeth Cardoso (atenção ao violão de João Gilberto) e "Rosa de Hiroshima", com Ney Matogrosso (ainda dos Secos e Molhados) marcaram gerações. Toquinho merece dois discos, pois foi o parceiro mais constante de Vinicius, o que mais shows fez com ele. E eles visitaram todos os temas, da filosofia de "Como Dizia o Poeta" a "São Demais os Perigos Desta Vida", às canções de amor como "Onde Anda Você" e "O Filho Que Eu Quero Ter" (afinal o poeta não cantou só para as mulheres), das humorísticas como "A Tonga da Mironga do Kabuletê" (com preciosa participação de Monsueto), às francamente políticas como "Samba de Orly" (que tem também o dedo de Chico Buarque), "Marcha da Quarta-Feira de Cinzas" e "Paiol de Pólvora". Esta reaparece depois de décadas. Feita para a novela "O Bem Amado", em 1972, foi censurada e só aparecia nos capítulos na versão instrumental, embora sua letra corresse de mão em mão (num tempo sem internet). Por isso, sua regravação é bem-vinda. O disco 3 traz raridades. "Inclusive Vinicius cantando, pois ele dizia que não gostava da sua voz", lembra Laureano. Tem ele com Odete Lara (em "Samba em Prelúdio", "Samba da Bênção" e "Canto de Ossanha", parcerias com Baden Powell), com Maria Creuza ("Eu Sei Que Vou te Amar") e o Quarteto em Cy ("Minha Namorada", parceria com Carlos Lyra) e tem também sozinho em "Pela Luz dos Seus Olhos", "Berimbau", "O Astronauta", entre outras, que contradizem a opinião do poeta sobre a sua voz. É uma delícia ouvi-lo cantar as próprias músicas. A coletânea fecha com um disco de preciosidades. "Sabe Você" nasceu clássica com Os Cariocas, assim como "Primavera", com Agostinho dos Santos. Gal Costa (cantando "Brigas Nunca Mais" e "Discussão") não podia ficar de fora, assim como Joyce, numa ágil versão de "Maria Moita". E o parceiro Carlos Lyra divide o "Samba do Carioca" (do musical "Pobre Menina Rica") com o Quarteto em Cy. Ouvir Nara Leão ("Você e Eu"), Cyro Monteiro ("Tempo Feliz") e Dick Farney (que divide "Apelo" com Claudete Soares) lembra quanto esses cantores ensinaram a todo mundo que veio depois deles. A caixa não será encontrada em lojas, é vendida exclusivamente no site da revista, www. selecoes.com.br ou pelo telefone (21) 4004-2124. Em ambos a caixa custa R$ 149,80.