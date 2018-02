Caixa com 12 discos celebra os 60 anos do guitarrista Stevie Ray

Considerado um dos melhores guitarristas da história da música, Stevie Ray Vaughan será homenageado com uma caixa de 12 discos, com lançamento previsto para 28 de outubro, quando Vaughan completaria 60 anos de idade. O músico morreu em um acidente de helicóptero em 1990.

A Sony Music anunciou o lançamento, que se chama Stevie Ray Vaughan and Double Trouble: The Complete Epic Recordings Collection. Segundo a gravadora, o objetivo é transformar a caixa na "coleção definitiva" sobre a carreira do músico.

O material terá dois discos com faixas raras, além de todo o material de estúdio e álbuns ao vivo editados, incluindo o lançamento comercial de A Legend In The Making, fruto de sua lendária apresentação no clube El Mocambo, em Toronto, em 1983.

SRV, como é conhecido popularmente, é visto como um dos guitarristas de "blues" mais influentes da música. Vaughan teve uma breve carreira, porém intensa, impulsionada pela formação de sua banda SRV & Double Trouble, em 1978, e a publicação do disco Texas Flood, em 1983".

Stevie Ray Vaughan recebeu vários prêmios, tanto antes como após sua morte. Entre as condecorações se destacam seis Grammys, dez Austin Music Awards e sua inclusão na calçada da Fama no ano de 2000.