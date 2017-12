Cage The Elephant abre o fim de semana de Lollapalooza no Cine Joia

Meio sem querer - o Muse cancelou sua apresentação de quinta-feira por motivos de saúde -, os norteamericanos do Cage The Elephant abriram o fim de semana de Lollapalooza, nesta sexta-feira (4), no Cine Joia. Foi a primeira Lolla Party, evento paralelo do festival que começa neste sábado (5), no autódromo de Interlagos. Para uma casa praticamente lotada, o Cage fez um show que, se não levou o público ao êxtase absoluto, com certeza garantiu uma hora de diversão e aquecimento para o Lolla.

Pontuais e sempre muito simpáticos com os fãs, os americanos iniciaram o setlist com Spider Head, In One Ear e Aberdeen, cada uma de um dos três álbuns do grupo. Melophobia, o lançamento mais recente, de 2013, teve a maioria das músicas da apresentação e deu o tom do espetáculo: ainda esbanjando energia, mas com uma pegada menos explosiva do que se via nos dois primeiros álbuns, de 2008 e 2011.

O público do Cine Joia presenciou o Matt Schultz (vocalista) enérgico e maluco já conhecido, que interagiu em quase todos os intervalos entre as músicas e, sim, se jogou na plateia, primeiro durante a performance de Teeth, e ao final, com Sabertooth Tiger. Antes de Come a Little Closer, primeiro single do álbum mais recente, Schultz ressaltou que a música foi escrita aqui, durante a primeira passagem da banda pelo País, em 2012.

Já acostumado a plateias exigentes - o grupo abriu shows e participou de festivais com Queens of the Stone Age, Stone Temple Pilots, Foals e outras bandas nos últimos meses - o Cage já parece ter corpo suficiente para bancar bons shows sozinhos. A pura vontade do vocalista de estar no palco, somada a uma banda consistente, a letras elaboradas e até complexas, e ao uso das influências que viajam do grunge ao indie com facilidade, tudo isso fez do show desta sexta no Cine Joia uma bela abertura para o fim de semana. Sábado e domingo tem mais.