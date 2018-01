Caetano Veloso vai se apresentar no litoral de Roma Caetano Veloso realiza a segunda etapa do seu tour pela Itália em Ostia Antiga, no litoral de Roma. O show do músico brasileiro acontece na próxima quarta-feira, no Teatro Romano da cidade histórica, porto da Antiga Roma. Muito admirado pelo público italiano, Caetano é considerado pela imprensa do país "filho legítimo da Bossa Nova" e um dos nomes fundamentais para o crescimento da música brasileira no mundo. Em decorrência da grande procura por ingressos, a capacidade do anfiteatro foi ampliada - assentos nas escadarias foram colocados à venda.