Caetano Veloso será homenageado em festival de música na Espanha

Caetano Veloso foi anunciado nesta quinta-feira, 19, como a atração principal do festival Guitar BCN'17, na Espanha, que reconhecerá sua trajetória com um prêmio que será entregue abril, quando irá a Barcelona para se apresentar no evento.

Segundo o diretor do festival, Joan Roselló, o prêmio passará a ser entregue "provavelmente a cada ano" a partir desta edição, e foi decidido que o músico brasileiro será o primeiro homenageado por ser "uma das maiores referências artísticas dos últimos 50 anos".

Caetano fará uma apresentação no Palácio da Música Catalã ao lado da cantora Teresa Cristina no dia 28 de abril, e será a atração principal do festival, que conta com uma programação com mais de 40 shows ao longo dos sete primeiros meses do ano.

Em entrevista coletiva, Roselló lembrou que o festival reuniu no ano passado mais de 50 mil espectadores e tive uma porcentagem de ocupação superior a 90%. A 28ª edição do festival 'Guitar BCN' começa no dia 23 de janeiro e vai até o dia 14 de julho.