Caetano Veloso ganha 2 Grammys Latinos por 'Cê' Caetano Veloso foi o destaque brasileiro na entrega do Grammy Latino, na noite de quinta-feira, ao conquistar dois prêmios em uma cerimônia marcada por um encontro de novas e velhas gerações da música caribenha. "Cê", de Caetano, foi escolhido como Melhor Álbum de Cantor-Compositor, superando os concorrentes Jorge Drexler ("12 Segundos De Oscuridad"), Amaury Gutiérrez ("Pedazos De Mí"), José Luis Perales ("Navegando Por Ti") e Silvio Rodríguez ("Érase Que Se Era") na votação da Academia Latina de Artes e Ciências Fonográficas. O outro prêmio recebido por ele foi pela música "Não Me Arrependo", do álbum "Cê", eleita a Melhor Canção Brasileira. O maestro John Neschling, da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), foi o outro artista do país premiado na categoria internacional. Seu trabalho "Beethoven Abertura Consagração Da Casa Sinfonia No 6" venceu como Melhor Álbum de Música Clássica. O prêmio de Neschling foi dividido com "La Canción Romántica Española", de Carlos Caballé. O dominicano Juan Luis Guerra foi o grande vencedor da noite, com cinco estatuetas, inclusive Álbum do Ano ("La Llave de Mi Corazón"), Gravação do Ano e Canção do Ano. Guerra disse que esse é seu disco "mais romântico". Houve um prêmio também para a engenharia de som desse álbum. A Academia Latina escolheu Guerra, há quase 20 anos na linha de frente dos ritmos dominicanos, como "Personalidade do Ano". "Acho que o merengue nunca vai sair de moda, assim como a salsa e a bachata (outros ritmos locais)", disse Guerra. RICKY MARTIN A provocativa dupla porto-riquenha Calle 13 ganhou dois prêmios -- Melhor Música Urbana, "Pal Norte", e Melhor Álbum Musical, "Residente o Visitante", que mistura o reggaeton característico do duo com cumbia, bossa nova e outros gêneros latinos. "É importante chacoalhar a música latina para que novas coisas apareçam", disse René "Residente", com suas tatuagens e cabeça raspada. Outro porto-riquenho, Ricky Martin, ganhou os Grammys de Melhor Álbum Pop Masculino e de melhor Vídeo Musical -- o seu "MTV Unplugged". Coube a ele abrir a cerimônia do oitavo Grammy Latino, cantando duas músicas. A italiana Laura Pausini ganhou o prêmio de Melhor Álbum Pop Feminino, por "Yo Canto", em espanhol. Do México, a dupla Jesse e Joy foi escolhida Revelação por "Esta Es Mi Vida", assumidamente influenciada por sonoridades dos anos 1970, pelo pop-rock e pelo folk. La Quinta Estación, banda formada por espanhóis radicados no México, levou o prêmio de Melhor Disco de Grupo Pop, "El Mundo se Equivoca". O Grammy Latino tem uma premiação dedicada exclusivamente à música brasileira. Veja a seguir os vencedores desses prêmios: -- Melhor Álbum Pop Contemporâneo Brasileiro: Acústico MTV -- Lenine -- Melhor Álbum de Rock Brasileiro: Acústico MTV -- Lobão -- Melhor Álbum de Samba/Pagode: Acústico MTV 2 -- Gafieira Zeca Pagodinho -- Melhor Álbum de Música Popular Brasileira: Ao Vivo -- Leny Andrade & Cesar Camargo Mariano -- Melhor Álbum de Música Romântica: "Eternamente Cauby Peixoto -- 55 Anos De Carreira" -- Cauby Peixoto -- Melhor Álbum de Música Regional ou de Raízes Brasileiras: Balé Mulato Ao Vivo -- Daniela Mercury -- Melhor Canção Brasileira (Língua Portuguesa) "Não Me Arrependo" -- Caetano Veloso (álbum Cê) -- Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa: Caminho De Milagres -- Aline Barros