Caetano Veloso faz participação especial no TIM Festival A organização do TIM Festival informa que Caetano Veloso vai fechar a programação da última noite do palco TIM Lab, no Rio. O cantor e compositor vai se apresentar na mesma noite em que tocam Marcelo Birck, The Bad Plus e Black Dice, no domingo, 29. Caetano vai cantar 12 canções do novo álbum, Cê, na Marina da Glória. No show especial, chamado de Cê Todo, Caetano canta Outro, Minhas lágrimas, Rocks, Deusa urbana, Wally, Não me arrependo, Musa Híbrida, Odeio, Homem, Por quê?, Um sonho e O Herói, acompanhado de Pedro Sá (guitarra), Marcello Calado (bateria) e Ricardo Dias Gomes (baixo). O grupo vai se apresentar depois do guitarrista gaúcho Marcelo Birck, do trio norte-americano de jazz acústico The Bad Plus e do grupo também norte-americano Black Dice.