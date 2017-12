Caetano Veloso e Gilberto Gil anunciam primeiro show da turnê conjunta no Brasil

Caetano Veloso e Gilberto Gil iniciam em São Paulo, nos dias 21 e 22 de agosto, a parte nacional da turnê Dois Amigos, Um Século de Música. Os shows, que ocorrem no Citibank Hall, foram divulgados pela página oficial de Gilberto Gil. O preço dos ingressos ainda não foi divulgado. As vendas ocorrem a partir da semana que vem pelo site www.ticketsforfun.com.br, nos pontos de venda e na bilheteria do Citibank Hall.

A dupla inicia a turnê na próxima sexta-feira, 26, em Amsterdã. Eles ainda passam por outras 17 cidades da Europa, além de Tel Aviv. Os shows comemoram os cinquenta anos de carreira dos artistas.