Caetano Veloso é destaque em Londres e em Roma O jornal inglês The Guardian organizou uma lista com os 50 Maiores Livros sobre Música de todos os tempos. Um brasileiro entrou na lista: Caetano Veloso, com Verdade Tropical, em 46º Lugar. O vencedor é Nick Tosches, com Hellfire (Avalon, 1982), biografia do roqueiro Jerry Lee Lewis. Crônicas (Editora Planeta, 2005), autobiografia de Bob Dylan, ficou em segundo. Em Roma, cantor lota teatro O cantor brasileiro Caetano Veloso realiza a segunda etapa de sua turnê pela Itália em Ostia Antiga, no litoral de Roma. O show acontecerá dia 12 de julho no Teatro Romano da cidade histórica, porto da Antiga Roma. Muito admirado pelo público italiano, Caetano é considerado pela imprensa da Itália "filho legítimo da Bossa Nova" e um dos nomes fundamentais para o crescimento da música brasileira no mundo. Devido à grande procura por ingressos, a capacidade do anfiteatro foi ampliada, com assentos nas escadarias colocados à venda.