Caetano Veloso dá bronca em sua equipe por erro de crase

A produção de Caetano Veloso publicou no Facebook nesta terça-feira, 23, um vídeo no qual ele dá uma bronca na equipe que cuida de suas redes sociais. O motivo foi o mau uso da crase. "Um erro chato, eu não gosto desse erro. Acho idiota", diz ele após explicar por que o acento não deveria ter sido usado na construção "homenagem a Bituca". A foto com a legenda foi publicada no dia 11 de junho.

O "Bituca" em questão é Milton Nascimento. A imagem do post mostra justamente um encontro de Milton e Caetano durante um show da banda Dônica.

"Até os linguistas estimulam, dizendo que não deve ligar para crase, que deve deixar... Nada! Nada de deixar. Tem que saber português e trabalhar bem a língua portuguesa no Brasil! Tem que ter responsabilidade!", finaliza ele.

