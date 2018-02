Caetano Veloso concorre ao prêmio de melhor música no Grammy Latino

MIAMI - A Academia Latina da Gravação anunciou nesta quarta-feira, 24, os indicados para a próxima edição do Grammy Latino, um dos principais prêmios da música. Caetano Veloso foi indicado fora da categoria exclusiva para a música brasileira, e concorre ao prêmio de Melhor Canção com A Bossa Nova é Foda. O produtor Moreno Veloso (Gilbertos Samba e Abraçaço Ao Vivo) disputa o prêmio de Produtor do Ano.

Na categoria Melhor Álbum Instrumental, três brasileiros disputam com artistas latinos: Yamandu Costa (Continente), Hamilton de Holanda (Caprichos) e Antônio Adolfo (O Piano de Antônio Adolfo).

A cerimônia de entrega dos prêmios será realizada no dia 20 de novembro, em Las Vegas, Estados Unidos.

“Recebemos mais de dez mil inscrições e as indicações continuam a refletir uma comunidade dinâmica e vibrante de artistas, produtores, engenheiros, compositores e todos os envolvidos no processo de gravação da música latina, em todo o mundo”, disse Gabriel Abaroa Jr Presidente/CEO da Academia Latina da Gravação.

Veja a lista com as principais categorias e as categorias brasileiras:

Álbum do Ano:

3.0 — Marc Anthony

Tangos — Rubén Blades

Multiviral — Calle 13

Elypse — Camila

Canción Andaluza — Paco de Lucía

Raiz — Lila Downs, Niña Pastori y Soledad

Bailar En La Cueva — Jorge Drexler

Fonseca Sinfónico — Fonseca

Somos — Jarabe De Palo

Más + Corazón Profundo — Carlos Vives

Gravação do Ano

"Donde Está El Amor — Pablo Alborán apresentando Jesse & Joy

"Cambio De Piel" — Marc Anthony

"Respira El Momento" — Calle 13

"Decidiste Dejarme" — Camila

"Universos Paralelos" — Jorge Drexler apresentando Ana Tijoux

"Llegaste Tú" — Luis Fonsi apresentando Juan Luis Guerra

"Bailando" — Enrique Iglesias apresentando Descemer Bueno & Gente De Zona

"Darte Un Beso" — Prince Royce

"Cuando Nos Volvamos A Encontrar" — Carlos Vives apresentando Marc Anthony

"El Mar De Sus Ojos"— Carlos Vives apresentando ChocQuibTown

Canção do Ano

"A Bossa Nova É Foda" — Caetano Veloso, autor; por Caetano Veloso

"Bailando" — Descemer Bueno, Gente De Zona, Enrique Iglesias, autores

por Enrique Iglesias apresentando Descemer Bueno & Gente De Zona

"Cambio De Piel" — Yoel Henríquez & Julio Reyes Copello, autores; por Marc Anthony

"Corazones Invencibles" — Manu Moreno & Aleks Syntek, autores; por Aleks Syntek

"Cuando Nos Volvamos A Encontrar" — Andrés Castro, Carlos Vives, autor; por Carlos Vives apresentando Marc Anthony

"Darte Un Beso" — Andrés Castro, Guianko Gómez, Juan Riveros & Prince Royce, autores; por Prince Royce

"Decidiste Dejarme" — Mario Domm, Lauren Evans & Mónica Vélez, autores; por Camila

"Mi Tesoro" — Jesse & Joy, autores; por Jesse & Joy

"Ojos Color Sol" — Calle 13 & Silvio Rodríquez, autores; por Calle 13 apresentando Silvio Rodríguez

"Universos Paralelos" — Jorge Drexler & Ana Tijoux, autores; por Jorge Drexler apresentando Ana Tijoux

CAMPO BRASILEIRO

Melhor Álbum de MPB (Música Popular Brasileira)

Calma Aí, Coração Ao Vivo — Zeca Baleiro

De Graça — Marcelo Jeneci

Inventário Encontra Ivan Lins— Ivan Lins

Verdade, Uma Ilusão — Marisa Monte

Caymmi — Nana, Dori e Danilo

Melhor Álbum Pop Contemporâneo Brasileiro

Infernynho - Marília Bessy Convida Ney Matogrosso

Marília Bessy e Ney Matogrosso

#AC : Ana Carolina

Segue O Som: Vanessa da Mata

Funky Funky Boom Boom: Jota Quest

“Multishow Ao Vivo – Ivete Sangalo 20 Anos”: Ivete Sangalo

Melhor Álbum de Rock Brasileiro

Gigante Gentil: Erasmo Carlos

La Familia 013: Charlie Brown Jr.

Nunca Tem Fim...: O Rappa

Sei, Como Foi Em BH: Nando Reis e Os Infernais

Nheengatu: Titãs

Melhor Álbum de Samba/Pagode

Eterna Alegria Ao Vivo - Alcione

Enredo - Martinho da Vila

O Samba É Do Bem - Paula Lima

Mais Amor- Diogo Nogueira

Coração A Batucar -Maria Rita

Melhor Canção Brasileira

A Bossa Nova É Foda - Caetano Veloso, compositor (Caetano Veloso), de multishow Ao Vivo Caetano Veloso Abraçaço

Alguma Voz - Dori Caymmi & Paulo Cesar Pinheiro, compositores (Dori Caymmi), de 70 Anos

Calma Aí, Coração - Zeca Baleiro & Hyldon, s compositores (Zeca Baleiro), de Calma Aí, Coração - Ao Vivo

Carta De Amor - Maria Bethânia & Paulo César Pinheiro, compositores (Maria Bethânia), de Carta De Amor - Ato 2

Segue O Som - Vanessa da Mata, compositora (Vanessa da Mata), de Segue O Som

Um Ser Amor: Paula Fernandes, compositora (Paula Fernandes), de Multishow Ao Vivo - Um Ser Amor

Zen: Anitta, Jefferson Junior & Umberto Tavares, compositores (Anitta), de Anitta