Caetano, Ivete e Ivan Lins são destaques brasileiros no Grammy

A organização do Grammy Latino anunciou nesta quinta-feira, 17, os indicados para as 49 categorias do prêmio de música. Caetano Veloso, Ivete Sangalo e Ivan Lins e a Orquestra da Metrópole são os destaques brasileiros e vão concorrer a três categorias cada um, enquanto a dupla rap Calle 13, de Porto Rico, foi indicada para cinco categorias.

O cantor e compositor de MPB disputará as categorias de Melhor Álbum de Cantor e Compositor, com Zii e Zie, de Melhor Canção Brasileira com A Cor Amarela, e de Melhor Clipe de Longa Duração com E A Música De Tom Jobim.

Já Ivente Sangalo foi indicada para Melhor Álbum Pop Contemporâneo Brasileiro e Melhor Clipe de Longa Duração por Pode Entrar, e para Melhor Canção Brasileira por Agora Eu Já Sei.

Ivan Lins, como regente da Orquestra da Metrópole, concorre às categorias Álbum do Ano e Melhor Álbum de Música Popular Brasileira por Regência: Vince Mendoza, e Gravação do Ano por Arlequim Desconhecido.

A entrega do Grammy Latino deste ano será realizada em 5 de novembro, em Las Vegas, nos EUA, e deve ser transmitida somente por televisão a cabo.